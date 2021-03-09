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Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет в соответствии с планом отключен от сети, говорится в официальном телеграм-канале Минэнерго Белоруссии во вторник.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня", - уточнили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

8 марта Минэнерго сообщало, что первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Белоруссии после остановки 20 февраля, и продолжаются работы по его выводу на полную мощность.

"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Сейчас продолжается вывод реакторной установки на номинальную мощность", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сообщалось также, что параллельно на первом блоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы в рамках программы этапа опытно-промышленной эксплуатации. По данным Минэнерго, уже успешно завершены 259 из 394 запланированных этапом испытаний.

22 декабря 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. В середине января он был выведен на 100% мощности.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

БелАЭС Белоруссия

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