Сирия сообщила об ударах Израиля по провинции Хама
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет Израиля на город Масьяф в провинции Хама, сообщило государственное телевидение Сирии.
По сообщению государственного сирийского агентства SANA, израильские удары были нанесены со стороны ливийской столицы Триполи. Большинство ракет было перехвачено, добавили там.
Ранее сирийский телеканал Al-Ikhbariya сообщал о том, что взрывы слышны в центральной части страны.