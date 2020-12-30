В Норвегии 15 человек пропали после сильного оползня

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Утром 30 декабря в деревне Аск неподалеку от Осло произошел оползень, который разрушил 14 жилых зданий, в которых проживает неодинаковое число семей. Десять человек получили травмы, полиция продолжает искать 15 человек, сообщает издание VG.

Один из пострадавших госпитализирован с серьезными травмами.

Из зоны, близкой к оползню, эвакуировали 700 человек.

Сначала сообщалось о 26 пропавших без вести, затем их число сократилось до 21, днем полиция сообщила, что осталось найти 15 человек. Неизвестно, были ли они дома в Аске в момент стихийного бедствия или же находятся в отъезде.

Мелкие оползни продолжались в течение дня. Это затрудняло поисково-спасательные работы.