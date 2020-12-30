В Норвегии 15 человек пропали после сильного оползня
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Утром 30 декабря в деревне Аск неподалеку от Осло произошел оползень, который разрушил 14 жилых зданий, в которых проживает неодинаковое число семей. Десять человек получили травмы, полиция продолжает искать 15 человек, сообщает издание VG.
Один из пострадавших госпитализирован с серьезными травмами.
Из зоны, близкой к оползню, эвакуировали 700 человек.
Сначала сообщалось о 26 пропавших без вести, затем их число сократилось до 21, днем полиция сообщила, что осталось найти 15 человек. Неизвестно, были ли они дома в Аске в момент стихийного бедствия или же находятся в отъезде.
Мелкие оползни продолжались в течение дня. Это затрудняло поисково-спасательные работы.
🇳🇴Norway: About 700 people were evacuated after a landslide in #Ask, near Oslo. At least ten people were injured, one of them seriously. 21 people are missing, and police are doing everything they can to find them.https://t.co/0sHlE2aw1x— NewsAspect (@newsaspect) December 30, 2020