Зеленский пожелал украинцам в новом году мира

Киев. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал Украине мира, здоровья и счастья в новом 2021 году.

По его словам, в уходящем 2020 году "были слезы от боли, и слезы от гордости, было то, за что нам стыдно, и то, чем мы гордимся, то, что хочется забыть, и то, чего никогда не забудем". "И были те, с кем мы стали еще больше друзьями. Те, с кем стали стратегическими партнерами. Те, с кем нас пытались поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать. 2020 напомнил, как на самом деле много героев среди нас", - сказал он в поздравлении, которое транслировали общенациональные телеканалы.

"Пусть в Украине будет мир. Всего этого хотят наши дети. Ну а мы? А мы должны все это выполнить", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что в Донбассе в 2020 году удалось достичь самого продолжительного перемирия с начала военных действий.

Он напомнил, что в следующем, 2021 году, Украина будет отмечать 30-летие независимости. "Мы - великий народ... И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность", - подчеркнул Зеленский.