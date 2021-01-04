Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом в РФ и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 января.

Правительству РФ поручено в 3-месячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом и распространением в России опасных инфекционных заболеваний.