Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сирийская ПВО отразила ракетный удар, нанесенный Израилем по военным объектам к югу от столицы страны Дамаска, сообщило государственное информагентство САНА со ссылкой на армейский источник.

"Ровно в 21:10 (20:10 мск среды - ИФ) враждебный Израиль совершил агрессию, нанеся серию ракетных ударов из воздушного пространства оккупированных сирийских Голанских высот", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сирийские ПВО "ответили на агрессию Израиля" и перехватили большую часть ракет.

О возможных разрушениях и жертвах не сообщается.