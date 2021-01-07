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Основная часть демонстрантов покинула подступы к Конгрессу США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Большинство сторонников президента США Дональда Трампа, проводивших акцию протеста у здания Конгресса, разошлось по домам, передают американские телеканалы.

Они показывают заметно опустевшую территорию близ здания Конгресса.

Час назад в Вашингтоне начался комендантский час. Трамп неоднократно призывал сторонников разойтись.

Ранее к Капитолию прибыли полицейский спецназ и бойцы национальной гвардии. Они начали оттеснять демонстрантов от здания.

Поступали сообщения о задержании десятков человек.

Конгресс несколько часов назад прервал работу из-за того, что демонстранты прорвались в здание.

Ожидается, что в ближайшие часы конгрессмены возобновят процедуру сертификации результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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