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ЕС подтвердил верность СВПД и призвал Иран вернуться к его полному выполнению

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Евросоюз подтверждает свою твердую приверженность и неизменную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и достижением многосторонней дипломатии, единодушно одобренным Советом Безопасности ООН в резолюции 2231. Мы глубоко сожалеем о тревожных шагах, предпринятых Ираном за последние два года, и напоминаем, что ЕС неоднократно призывал Иран отменить все действия, несовместимые с его обязательствами по СВПД", - сказано в документе, распространенном в ночь на вторник.

В нем отмечается, что начало обогащения Ираном урана до 20% на подземном заводе по обогащению ядерного топлива в Фордо, которое было подтверждено МАГАТЭ 4 января, является очень серьезным развитием событий и вызывает глубокую обеспокоенность.

"Действия Ирана также несовместимы с четкими положениями СВПД по Фордо и имеют потенциально серьезные последствия, что касается распространения (ядерного оружия - ИФ)", - подчеркивают в Евросоюзе.

В заявлении указывается на то, что в этот критический момент действия Ирана также рискуют подорвать усилия по развитию существующего дипломатического процесса. "Мы настоятельно призываем Иран воздержаться от дальнейшей эскалации и незамедлительно изменить этот курс действий. Сохранение полного и своевременного сотрудничества с МАГАТЭ по-прежнему имеет решающее значение", - заявил Боррель от имени Евросоюза.

"Мы признаем проблемы, связанные с односторонним выходом Соединенных Штатов из соглашения и повторным введением санкций. ЕС выполнил свои обязательства по СВПД, в том числе в отношении отмены санкций, как это предусмотрено соглашением. Несмотря на серьезные вызовы для СВПД, ЕС продолжает упорно трудиться, чтобы сохранить его", - заверяют в Брюсселе.

В ЕС принимают к сведению заявление министерского совещания стран-участниц СВПД от 21 декабря 2020 года. "Мы выражаем поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям в рамках совместной комиссии с высоким представителем ЕС (по иностранным делам - ИФ) в качестве ее координатора по обеспечению полного выполнения СВПД", - говорится в документе.

В заявлении от имени ЕС также выражается поддержка "интенсивной дипломатии с целью содействия возвращению США в СВПД и возвращению Ирана к полному выполнению СВПД".

"Мы приветствуем позитивные заявления избранного президента Байдена по СВПД и надеемся на сотрудничество с новой администрацией США", - заявляют в Брюсселе.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

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