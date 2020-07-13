Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Закрытые операции, проводимые через "черную кассу" Белгазпромбанка, расследуют в Комитете госконтроля. Эта тема стала причиной очередного обвинительного сюжета по телевидению о громком "деле Белгазпромбанка". Схем было несколько, утверждают следователи.

"Одна их схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. "Грязные деньги", которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми", - заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев.

По его словам, именно по указанию Виктора Бабарико в банке действовала так называемая "черная касса".

"2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около Br5 млн", - пояснил начальник управления ДФР КГК Юрий Мехедов.

Он также рассказал, что в день перечисления премий - 4 апреля - в закрытой для обслуживания других клиентов банка кассе с 11:00 до 12:35 был искусственно снижен курс операций в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт.

"В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму, превышающую $1 млн", - отметил он.

Как сообщили в КГК, преступной схемой руководил заместитель Виктора Бабарико Добролет. А с 2016 года этим занимался заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико Карагачева.

"С 2010 по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более $20 млн. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать $800 тыс.", - заявил Дягилев.

Работникам Белгазпромбанка также вменяют в вину манипулирование золотыми слитками, которые также могли быть инструментом легализации доходов. В КГК уверены, что в банке за валюту покупались слитки, которые сразу же перепродавались за белорусские рубли. "Все эти сделки были фиктивными", - рассказал Дягилев.

Ранее, 9 июля, на телеканале ОНТ вышло "спецрасследование" с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными. В фильме прозвучало, что задержано более 20 человек, "фигуранты активно сотрудничают со следствием". От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что "следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям".

Адвокаты Бабарико заявили, что видеоматериал, вышедший на телеканале, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права, и подали жалобу в Генпрокуратуру.

Виктор Бабарико является одним из претендентов на пост президента Белоруссии. Выборы должны состояться 9 августа.