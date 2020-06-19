Акционеры Белгазпромбанка отказались сотрудничать с временной администрацией банка

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" ("Газпром" и "Газпромбанк") отказываются от сотрудничества с временной администрацией банка, которая введена по решению Нацбанка Белоруссии. Об этом заявила агентству "Интерфакс" глава администрации Надежда Ермакова.

"Акционеры отказываются от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано", - сказала Ермакова.

По ее словам, временная администрация будет работать в Белгазпромбанке, пока совет директоров (председатель замглавы "Газпрома" Фамил Садыгов - ИФ) не сформирует новый состав правления, так как из прежнего состава могут работать только три человека. "Временная администрация будет осуществлять свою деятельность до момента формирования советом директоров Белгазпромбанка нового состава руководства правления банка", - отметила Ермакова.

Комментируя претензии "Газпрома" по поводу нарушения белорусского и международного законодательства при назначении нового органа управления банком, Ермакова заявила: "Законодательство не нарушено". "Решение о введении временной администрации принято Национальным Банком Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами на период формирования нового состава исполнительного органа правления, так как из предыдущего состава при исполнении должностных обязанностей осталось 3 члена правления", - констатировала Ермакова.

Глава временной администрации дала понять, что белорусская сторона не планирует смену собственников в Белгазпромбанке. "Это вопрос акционеров", - ответила она на вопрос о возможности смены собственников в банке.

Комментируя текущую ситуацию в Белгазпромбанке, Ермакова подтвердила отток клиентской базы в корпоративном сегменте. "Да, столкнулся (банк с оттоком клиентов - ИФ). Отток происходит в основном в банки с российским капиталом. Объём средств (изъятия средств со счетов физлиц - ИФ) мы не комментируем, это коммерческая информация", - отметила она.

В то же время, банк сейчас не испытывает проблем с валютной ликвидностью с учетом поддержки со стороны Нацбанка. "Проблем с ликвидностью нет благодаря участию Национального банка Беларуси и банковской системы в целом", - сказала Ермакова.

По ее словам, банкротство Белгазпромбанку не угрожает. "Временная администрация не видит такой угрозы. Активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям", - констатировала глава администрации.

Также Ермакова полагает, что ситуация с Белгазпромбанком не приведет к системному кризису банковской системы. "По нашему видению, ситуация в системный кризис перерасти не должна", - отметила она.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси (НББ) ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк" после того, как Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

В минувшую пятницу акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка Белоруссии о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в пятницу заявил, что действия фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии. Дополнительно к делам о легализации преступных доходов и мошенничестве возбуждено уголовное дело о создании преступной организации. Дело расследует КГБ Белоруссии при оперативном сопровождении со стороны ДФР КГК.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Проблемы в Белгазпромбанке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти Br5 млрд. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает 3-е место из 24-х белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.

Выборы президента должны пройти 9 августа.