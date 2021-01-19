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Мелания Трамп в прощальном послании призвала отказаться от насилия

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп выпустила видеоролик с прощальным обращением к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - сказала она.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

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"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди.

20 января состоится инаугурации нового президента США Джо Байдена.

Новая первая леди США

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Избранный президент США Дональд Трамп обнимает супругу после победной речи в Нью-Йорке. Ноябрь 2016 год.Мелания Трамп выступает перед сторонниками кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Ноябрь 2016 год.Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп с супругой во время избирательной кампании в Уилмингтоне, Штат Северная Каролина. Ноябрь 2016 год.Мелания Трамп выступает на Общенациональном съезде Республиканской партии США в Кливленде. Июль 2016 год.Мелания Трамп в театрально-концертном зале Радио-сити в Нью-Йорке. Март 2015 год.Чета Трампов на гала-вечере Costume Institute Gala в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Май 2009 год.Дональд Трамп с семьей перед получением звезды на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Январь 2007 год.Мелания Трамп во время Недели моды Mercedes- Benz Fashion Week в Нью-Йорке. Февраль 2007 год.Бизнесмен Дональд Трамп и модель Мелания Кнавс в Нью-Йорке. Май 2003 год.
Избранный президент США Дональд Трамп обнимает супругу после победной речи в Нью-Йорке. Ноябрь 2016 год.
США Мелания Трамп

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