Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральное Собрание готово уже в среду завершить все формальности по ратификации продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявляют собеседники "Интерфакса" в парламенте.

Как сказала агентству первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, заседание думского комитета, посвященное СНВ-3, может состояться уже в среду 27 января, после чего также 27 января вопрос может быть рассмотрен уже на заседании Думы в целом.

Зампред комитета Алексей Чепа также заверил, что "проволочек не будет", и ратификация может завершиться уже "на этой неделе".

Между тем, как сообщалось, на этой неделе будет всего два пленарных заседания Госдумы, первое состоялось во вторник, а второе будет в среду. О том, что Дума готова завершить процедуру "сегодня-завтра", заявил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий, находящийся в командировке в Страсбурге. По словам Слуцкого, ратификационные документы поступят в Думу в самое ближайшее время.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что верхняя палата парламента рассмотрит и одобрит документы по ратификации также в среду - сразу после поступления материалов из Госдумы.

"Совет Федерации будет готов рассмотреть вопрос максимально оперативно и сразу после поступления ратификационного закона из Государственной Думы", - сказал Косачев "Интерфаксу".

Позже он выразил уверенность, что ратификация продления СНВ-3 будет рассмотрена на заседании Совета Федерации уже в среду, и документ получит одобрение верхней палаты.

Ранее Кремль объявил, что Россия и США во вторник обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.