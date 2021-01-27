Минюст США отменил "нулевую терпимость" Трампа в отношении мигрантов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Соединенных Штатов отменило политику "нулевой терпимости" в отношении незаконно въехавших в США мигрантов, ранее введенную администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, потребовав индивидуального подхода к каждому из рассматриваемых дел.

"В соответствии с принципом индивидуальной оценки при рассмотрении уголовных дел я отменяю директиву (об этой политике - ИФ), решение вступает в силу незамедлительно", - написал исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон в записке, направленной федеральным прокурорам, сообщило издание The Hill.

Уилкинсон заявил, что министерство юстиции "давно подчеркивало", что решения о возбуждении уголовных дел должны основываться на том, нарушил ли человек федеральный закон и какие доказательства этого имеются.

"Хотя политика может меняться, наша миссия всегда остается прежней: добиваться справедливости в соответствии с законом", - подчеркнул Уилкинсон.

The Hill считает, что отмена политики "нулевой терпимости" станет одной из первых попыток администрации Байдена отменить некоторые иммиграционные ограничения эпохи Трампа.

В соответствии с политикой "нулевой терпимости", введенной Трампом в 2018 году, все взрослые, незаконно въехавшие в США, подвергались уголовному преследованию, а их детей передавали на попечение Минздраву и социальным службам, размещая в специальных центрах содержания.

Эта политика вызвала волну критики, поскольку более 5,5 тыс. детей были разлучены с родителями, отмечает издание.

Ожидается, что в пятницу Байден подпишет исполнительный указ о создании целевой группы по воссоединению разлученных семей, а также другие распоряжения, связанные с иммиграцией.