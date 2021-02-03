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В Норвегию прибыли военные США для развертывания бомбардировщиков В-1В

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer, сообщило Европейское командование американских вооруженных сил.

В январе интернет-издание Нидерландского авиационного общества Scramble сообщило, что на норвежскую авиабазу планируется перебросить оперативную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Ожидается, что это произойдет в период с 7 по 20 февраля.

Авиабаза Эрланн располагает взлетно-посадочной полосой длиной 2714 метров и четырьмя стояночными площадками для больших самолетов. В настоящее время на ней базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии и подразделение вертолетов Sea King Mk43B.

Как сообщали ВВС США, 25 сентября прошлого года американские стратегические бомбардировщики, поднявшиеся с авиабазы на Аляске, совершили 36-часовой беспосадочный полет через Северный полюс к берегам Норвегии, где провели совместные учения с ее ВВС.

Норвегия США

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