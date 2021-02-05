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Институт Пауля Эрлиха заявил о готовности поддержать "Спутник V" в ФРГ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Институт имени Пауля Эрлиха готов поддержать производителя российской вакцины "Спутник V" в случае, если вакцину захотят выпускать в ФРГ, но для этого лекарство должно быть допущено на европейский рынок, сообщил "Интерфаксу" глава института Клаус Цихутек.

"Мы готовы поддержать регулятивно в случае, если они захотят производить в ФРГ, но должен быть получен допуск Еврокомиссии", - сказал Цихутек в пятницу.

Он подтвердил контакты с производителем "Спутника V", но подробности "конфиденциальных бесед" он сообщить отказался.

Допуск лекарств на рынок ЕС осуществляет Еврокомиссия через Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Институт имени Пауля Эрлиха подчиняется Минздраву Германии и занимается биомедицинскими лекарственными средствами и вакцинами. Учреждение входит в систему EMA.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19
Пауль Эрлих

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