Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность поставок в республику российской вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

В начале февраля Курц заявлял, что Австрия готова организовать производство российских или китайских вакцин от коронавируса, а также препарата из любой другой страны, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). Он подчеркивал, что сам готов привиться российской или китайской вакцинами.

Первой из стран ЕС закупить российскую вакцину решила Венгрия.