Что случилось этой ночью: среда, 10 февраля

Возобновление транзита газа через Литву, признание законным процесса по импичменту Трампу, объявление шорт-листов "Оскара"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Возобновлены поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область. Транзит был приостановлен накануне по просьбе "Газпрома", а возобновился в ночь на среду.

- В Сенате США начались слушания по импичменту Дональду Трампу. Во вторник решался вопрос о конституционности процесса по импичменту в отношении бывшего президента - большинство сенаторов, в том числе шестеро республиканцев, проголосовали "за". Некоторые американские политики посчитали слабым выступление адвокатов Трампа на слушаниях, а сам экс-президент, по данным СМИ, был "на грани крика" из-за работы его защитников.

- Генконсульство США во Владивостоке может полностью закрыться к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Он заявил, что это одностороннее решение Госдепартамента, и выразил надежду, что новая администрация США пересмотрит решение о закрытии своего диппредставительства.

- Американская киноакадемия объявила шорт-листы премии "Оскар". В номинации "Иностранный художественный фильм" будет представлена кинодрама российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" о расстреле мирных протестующих в Новочеркасске в 1962 году. В число 15 претендентов на премию в категории "Документальный фильм" попала черно-белая картина о жизни свиньи "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского, продюсером которой стал Хоакин Феникс.