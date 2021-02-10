Документальный фильм "Гунда" вошел в шорт-лист "Оскара"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Документальный фильм "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист на премию "Оскар" в соответствующей номинации, говорится в сообщении киноакадемии.

Исполнительным продюсером проекта стал Хоакин Феникс, известный не только как актер, но и как зоозащитник.

"Гунда" - черно-белый документальный фильм, в котором не появляются люди и не звучит человеческая речь. Это наблюдения за жизнью свиньи Гунды и ее поросят. Картина стала своеобразным продолжением фильма Косаковского "Акварель", рассказывающего о силе воды.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.