В Сенате США начались дебаты о конституционности импичмента Трампу

Здание Капитолия США в Вашингтоне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В верхней палате Конгресса США во вторник в рамках слушаний по объявлению импичмента бывшему президенту Дональду Трампу начались дебаты о конституционности данного процесса.

В центре разбирательства единственный пункт обвинения - "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Четырехчасовые дебаты стартовали сразу после одобрения внесенной лидером демократов в Сенате Чаком Шумером резолюции, которая предусматривает процедуру предстоящего разбирательства.

Дебаты открыл ведущий менеджер импичмента демократ Джейми Раскин. Он заявил, что дело об объявлении импичмента Трампу основано на "весомых фактах". По его словам, если принять во внимание аргумент защитников экс-президента о том, что нельзя объявить импичмент президенту после окончания его срока, то США "рискуют допустить, что 6 января станет будущим" страны.

Затем менеджеры импичмента воспроизвели в Сенате видео с призывами Трампа остановить процесс утверждения результатов президентских выборов в Конгрессе, а также самих беспорядков у Капитолия и вторжения протестующих в здание 6 января.

"Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то такого преступления нет", - сказал Раскин.

Позднее с аргументами выступят и другие члены команды менеджеров импичмента. После дебатов пройдет голосование по вопросу о конституционности процесса импичмента.

Попытка объявить судебный процесс неконституционным вряд ли увенчается успехом. В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по данному вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. Пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Как будет проходить процесс по импичменту

Если голосование не объявит процесс импичмента неконституционным, он продолжится в среду. Прокуроры - менеджеры по импичменту Палаты представителей - и команда, защищающая Трампа, будут иметь по 16 часов в течение двух дней каждый, чтобы представить свои доводы Сенату. В команду Трампа войдут известные юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

После выступлений групп обвинения и защиты состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать вопросы. У сенаторов будет на это четыре часа. В предыдущих судебных процессах у сенаторов было два дня на вопросы и ответы.

Кроме того, остается возможность вызова свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту палаты представителей пригласили Трампа дать показания под присягой, но его адвокаты отклонили это предложение. Пока неизвестно попытаются ли они вызвать других свидетелей.

Если обе стороны договорятся не вызывать свидетелей, то есть шанс, что процесс по импичменту Трампу закончится к началу следующей недели.

Американские СМИ отмечают, что нынешний процесс должен закончиться быстрее предыдущих. Так, в предыдущем процессе по импичменту Трампу каждая сторона получила по 24 часа для предоставления своих доводов.

Почему Трампу вновь объявили импичмент

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

В январе большинство членов палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение сената - верхней палаты Конгресса.

Между тем, шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Сам Трамп после ухода из Белого дома не проводил публичных выступлений, американские соцсети заблокировали его аккаунты, посчитав его публикации опасными для общества. Бывший президент после ухода от власти живет в своей резиденции во Флориде и покидает ее только для игры в гольф. Тем не менее, по мнению СМИ США, он по-прежнему во многом контролирует происходящее в Республиканской партии.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение несмотря на то, что он уже является бывшим президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.