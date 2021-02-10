Сенат США признал импичмент Трампу конституционным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы согласились рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу, отвергнув доводы защиты о неконституционности такого процесса в отношении бывшего президента, передает Asscoiated Press.

По итогам голосования конституционным процесс об импичменте экс-президенту назвали 56 сенаторов, против высказались 44 члена Сената США. Среди проголосовавших "за" оказалось шесть представителей Республиканской партии, членом которой является Трамп. Это Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по этому вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным (в том числе пять республиканцев), а 45 - противозаконным.

Почему Трампу вновь объявили импичмент

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где конгрессмены в тот момент утверждали итоги президентских выборов. В результате беспорядков пять человек погибли. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам в Вашингтоне. Он вновь отказался признать поражение на выборах, заявив, что Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям. Трамп призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

В январе большинство членов Палаты представителей одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение Сената США - верхней палаты Конгресса.

Трамп стал первым в истории США президентом, которому импичмент был объявлен дважды.