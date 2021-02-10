Трамп недоволен работой своих адвокатов на процессе по импичменту

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего президента США Дональда Трампа не удовлетворила работа адвокатов, представляющих его защиту в рамках сенатского процесса по импичменту, сообщают американские СМИ.

"Президент Трамп был недоволен работой своей юридической команды", - заявил Politico человек, знакомый с оценкой Трампа.

Осведомленные источники также рассказали CNN, что Трампа и его команду сбили с толку изменения в порядке выступлений его защитников: первым должен был выступить Дэвид Шоен, а за ним Брюс Кастор. Собеседники телеканала отметили, что бывший президент был "на грани крика", когда адвокат Кастор произнес свою вступительную речь.

Учитывая, что юридическая команда была собрана чуть больше недели назад, все прошло так, как и ожидалось, сказал один из источников CNN.

По словам Кастора, изменения были сделаны после выступления менеджеров по импичменту Палаты представителей.

"Я буду совершенно откровенен с вами, мы изменили то, что собирались сделать, поскольку подумали, что менеджеры Палаты представителей проделали хорошую работу", - заявил Кастор.

Между тем, некоторые члены Республиканской партии также раскритиковали выступление адвокатов Трампа, посчитав их аргументы слабее, чем выступление демократов.

"Любой, кто слушал эти аргументы, признал бы, что менеджеры Палаты представителей были сосредоточены, полагались и доверяли мнению ученых-юристов", - сказал сенатор Билл Кэссиди, проголосовавший за "конституционность" процесса импичмента в отношении экс-президента. Защитники Трампа, по его мнению, были расфокусированы и "говорили обо всем, кроме насущного вопроса".

Жесткую оценку защите Трампа дал и сенатор Джон Корнин. "Я думаю, что адвокат президента, первый адвокат, просто болтал без умолку и не обращался к конституционному аргументу", - сказал он.

По мнению сенатора Линдси Грэма, юристам Трампа "потребовалось много времени, чтобы добраться до того места, где находится суть вопроса".

Тем временем второй адвокат Трампа - Шоен - получил гораздо более высокие оценки от республиканцев за свою работу. Он утверждал, что импичмент был политическим, что Сенат не имеет юрисдикции над бывшим президентом, а Трамп был лишен надлежащей правовой процедуры из-за быстрого процесса импичмента в Палате представителей.

"Второй адвокат взялся за дело и, как мне показалось, проделал эффективную работу", - отметил Корнин.

Во вторник, 9 февраля, в Сенате США начались слушания по вопросу об импичменте Дональду Трампу. Сенаторы большинством голосов признали конституционным процесс по импичменту в отношении бывшего президента. Важность этого процесса заключается в том, что, хотя Трамп уже покинул пост главы государства, сенаторы могут лишить его права снова баллотироваться в президенты, если решение об импичменте все же будет принято.

Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. На этот раз решение об импичменте было принято из-за беспорядков в Капитолии в Вашингтоне, ответственным за подстрекательство к которым американские законодатели признали Трампа.