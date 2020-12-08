Лавров заявил, что "европейский акт Магнитского" принят в угоду США

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Европейский акт Магнитского" принят в угоду США и в обход универсальных органов под эгидой ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сказал Ларов во вторник на заседании Российского совета по международным делам, Евросоюз "в очередной раз заслужил похвалу" госсекретаря США Майка Помпео, одобрив механизм введения санкций за нарушение прав человека. Это, по словам главы МИД РФ, "очередной механизм вслед за химическим, кибер-, так сказать "хакерским", который Евросоюз создает в своем узком кругу, не удосуживаясь обращаться в универсальные органы, которые созданы под эгидой ООН".

По словам министра, "эти органы (ООН - ИФ), которые сейчас переживают непростые времена, Запад пытается всячески дискредитировать, либо подчинить их своей воле через приватизацию секретариатов, как мы это видим в Организации по запрещению химического оружия".

"Либо, когда не получается, выносят соответствующую тематику за пределы ооновских структур, за пределы универсальных конвенций и потом навязывают удобные им решения в качестве истины в последней инстанции", - сказал Лавров.

Новый режим глобальных санкций ЕС

В рамках принятого накануне, 7 декабря, Европейским союзом нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека ограничительные меры могут быть введены против нарушителей прав человека во всем мире.

Сейчас более 200 физических и юридических лиц в мире подвержены санкциям ЕС за нарушения прав человека. Но до сих пор ЕС в рамках своего законодательства мог наказывать нарушителей только в странах, по отношению к которым он установил санкционный режим. Например, против Ирана, Мьянмы, Венесуэлы и др. Но не во всех странах нарушения прав человека являются основным критерием введения санкций. Скажем, бурение Турцией скважин на нефть и газ в водах Кипра и Греции не связано с нарушением прав человека.

Новый режим позволит наказывать за действия, нарушающие права человека, в любой стране. В том числе в странах, не находящихся под санкциями ЕС, или в тех, где нарушения прав человека не являются причиной "географических" санкций.

Установленных ЕС нарушителей прав человека ожидает стандартный набор санкций: запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов, обнаруженных на территории ЕС, запрет субъектам ЕС предоставлять фигурантам санкционных списков финансовые и другие ресурсы.