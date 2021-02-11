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МИД РФ пообещал соразмерный ответ на возможные санкции ЕС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия неизбежно и соразмерно ответит на возможные новые санкции со стороны Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо, как мы понимаете, последует соразмерный ответ", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Как подчеркнула дипломат, "абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария".

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"Особенно цинично это будет выглядеть на фоне продолжающегося тотального игнорирования Брюсселем вопиющих нарушений свободы СМИ и прав русскоязычного населения в Прибалтике, на Украине, абсолютного игнорирования собственных проблем", - сказала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники сообщило, что в Евросоюзе приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже говорил, что следующие шаги в отношении России будут определены консенсусом всех стран-членов союза. По его словам, возможность введения санкций будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

МИД РФ ЕС

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