В молчании Трампа во время процесса по импичменту усмотрели часть стратегии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Молчание экс-президента США Дональда Трампа в то время, когда в Сенате идет процесс по его импичменту, носит стратегический характер, сообщает в четверг The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Трампу сказали, что республиканцы в сенате, наверняка, оправдают его, если он будет избегать резких заявлений.

"Это согласованные усилия, чтобы молчать в настоящее время. Ему сказали, чтобы он не мешал процессу, потому что его оправдают, (...) если он не поднимет волну", - отметил источник.

Собеседник издания выразил мнение, что как только процесс по импичменту закончится, Трамп появится перед публикой. Он не давал интервью с тех пор, как покинул свой пост 20 января, и вся информация о его реакции идет из вторых рук. Сам экс-президент отказался выступать в сенате на процессе по своему импичменту.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что экс-президент остался недоволен выступлением своей защиты в первый день процесса, однако его адвокат Брюс Кастор заявил, что не слышал ни от Трампа, ни от кого-либо из окружения бывшего президента, что они были разочарованы его выступлением.

По словам Кастора, бывший глава администрации Трампа Марк Медоуз сказал ему, что "все идет хорошо" и "продолжайте делать то, что вы делаете."

"Бывший президент считает, что член его юридической команды Дэвид Шоен проделал отличную работу. Кроме того, есть несколько хороших находок, которые сделал Брюс Кастор, и есть несколько вещей, которые нам нужно подтянуть", - заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер в среду в эфире Fox News.

Еще один осведомленный источник сообщил The Hill, что Трамп вряд ли пойдет на серьезные кадровые перестановки в своей юридической команде. По его мнению, процесс не продлится намного дольше недели. Кроме того, экс-президент испытывал трудности с созданием юридической команды, представляющим его интересы в сенате.

Слушания по импичменту Трампу начались накануне. Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента экс-президенту конституционным. Как свидетельствуют результаты голосования, 56 сенаторов признали этот процесс конституционным, 44 - проголосовали против.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Перед штурмом Капитолия Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам. Однако и такое поведение не устроило политических оппонентов бывшего президента, заявивших, что тот недостаточно решительно осудил действия участников беспорядков и не принял достаточных мер для восстановления контроля над ситуацией в районе Капитолия.

В январе большинство членов палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента Трампу, после чего этот вопрос перешел на рассмотрение сената - верхней палаты Конгресса.

Между тем, шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент, невысоки, поскольку для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Сам Трамп после ухода из Белого дома не проводил публичных выступлений, американские соцсети заблокировали его аккаунты, посчитав публикации опасными для общества. Бывший президент после ухода от власти живет в своей резиденции во Флориде и покидает ее только для игры в гольф. Тем не менее, по мнению американской прессы, он по-прежнему во многом контролирует происходящее в Республиканской партии.

Трамп с начала своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Американские СМИ поясняют, что нынешняя процедура импичмента в отношении Трампа имеет важное значение, несмотря на то, что он уже не является президентом. Это связано с тем, что сенаторы в случае решения об импичменте затем могут провести голосование, которое лишит Трампа возможности вновь баллотироваться на пост главы государства.