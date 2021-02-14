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ЦУП завершил подготовку к запуску грузовика "Прогресс МС-16"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) завершил плановые работы по подготовке к выведению на орбиту Земли транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" и его последующей стыковке к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), сообщил в воскресенье "Роскосмос".

Как отмечается на сайте госкорпорации, старт запланирован на 15 февраля в 07:45:06 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению "космического грузовика" после его отделения от третьей ступени носителя в 07:53:55 по Москве, сообщил "Роскосмос".

Сближение корабля "Прогресс МС-16" со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля "Пирс" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа станции, космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

В госкорпорации сообщили, что стыковка со станцией запланирована на 17 февраля в 09:20 по Москве, по двухсуточной (34-витковой) схеме.

По данным "Роскосмоса", корабль доставит на МКС топливо дозаправки, запасы питьевой воды и воздуха, а также ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтное оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции.

Как отмечается, вместе с этим на станцию отправится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований: укладки "Нейролаб", материалы эксперимента "Асептик", прибор "Фотобиореактор", аппаратура "Каскад" и пробники "Биодеградация".

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-16" доставит экипажу запас азота для пополнения атмосферы и материалы для временной герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа прошлого года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте.

24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

МКС ЦУП Роскосмос

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