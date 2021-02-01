Астронавты завершили модернизацию системы энергоснабжения МКС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в понедельник в ходе выхода в космический вакуум с борта Международной космической станции (МКС) завершили работы по модернизации системы ее энергоснабжения, а также установили на ее внешней стороне новые видеокамеры высокого разрешения, сообщило НАСА.

Выход дуэта из шлюза Quest американского сегмента станции начался в 07:56 по времени Восточного побережья США (15:56 по Москве). Он продолжался более пяти часов.

Астронавты, в частности, установили адаптер для подключения новой литий-ионной батареи на сегменте P-4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных батарей, тем самым завершив модернизацию системы энергоснабжения станции. Обновление системы энергоснабжения МКС началось в январе 2017 года. За прошедшее время в ходе 11 выходов в открытый космос астронавтами было демонтировано в общей сложности 48 устаревших никель-водородных аккумуляторов, накапливающих и распределяющих энергию от солнечных батарей, и установлено вместо них 24 более мощных литий-ионных.

Затем на правой стороне фермы станции они заменили камеру высокого разрешения взамен вышедшей из строя и подключили к ней кабели. Астронавты также установили новые камеры на американском научном модуле Destiny и руке-манипуляторе японского научного модуля Kibo.

Это уже второй выход астронавтов Хопкинса и Гловера в открытый космос с борта МКС для монтажных работ за последние две недели. 21 января они установили на модуле Columbus Европейского космического агентства (ESA) коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями.

В общей сложности это уже 234-й выход членов экипажа МКС в открытый космос за всю 20-летнюю историю станции. За это время на ней побывало 242 человека из 19 стран мира. Было проведено более трех тысяч различных исследований по разработкам ученых из 108 стран мира.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.