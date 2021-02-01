Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Астронавты завершили модернизацию системы энергоснабжения МКС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в понедельник в ходе выхода в космический вакуум с борта Международной космической станции (МКС) завершили работы по модернизации системы ее энергоснабжения, а также установили на ее внешней стороне новые видеокамеры высокого разрешения, сообщило НАСА.

Выход дуэта из шлюза Quest американского сегмента станции начался в 07:56 по времени Восточного побережья США (15:56 по Москве). Он продолжался более пяти часов.

Астронавты, в частности, установили адаптер для подключения новой литий-ионной батареи на сегменте P-4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных батарей, тем самым завершив модернизацию системы энергоснабжения станции. Обновление системы энергоснабжения МКС началось в январе 2017 года. За прошедшее время в ходе 11 выходов в открытый космос астронавтами было демонтировано в общей сложности 48 устаревших никель-водородных аккумуляторов, накапливающих и распределяющих энергию от солнечных батарей, и установлено вместо них 24 более мощных литий-ионных.

Затем на правой стороне фермы станции они заменили камеру высокого разрешения взамен вышедшей из строя и подключили к ней кабели. Астронавты также установили новые камеры на американском научном модуле Destiny и руке-манипуляторе японского научного модуля Kibo.

Это уже второй выход астронавтов Хопкинса и Гловера в открытый космос с борта МКС для монтажных работ за последние две недели. 21 января они установили на модуле Columbus Европейского космического агентства (ESA) коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями.

В общей сложности это уже 234-й выход членов экипажа МКС в открытый космос за всю 20-летнюю историю станции. За это время на ней побывало 242 человека из 19 стран мира. Было проведено более трех тысяч различных исследований по разработкам ученых из 108 стран мира.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

МКС НАСА

Новости

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Европол предупредил о мошенничестве с отрицательными COVID-тестами

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Армения зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Эксперты заговорили о риске возникновения пузыря на фондовом рынке США

Эксперты заговорили о риске возникновения пузыря на фондовом рынке США

Блинкен заверил, что США не имеют отношения к акциям протеста в РФ

Блинкен заверил, что США не имеют отношения к акциям протеста в РФ

ВМС Украины и США провели тренировку в акватории Черного моря

Париж рекомендовал Германии отказаться от "Северного потока-2"

Экономический кризис

WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron

WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');