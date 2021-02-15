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На одного из командиров милиции ДНР совершено покушение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным "Длинный". Он в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение.

Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.

"За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в понедельник утром.

ДНР Донбасс Украина

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