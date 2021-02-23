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Президент Грузии обсудила ситуацию в стране с иностранными послами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник встретилась с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, сообщила ее администрация.

Как рассказали в администрации, она "детально обсудила с послами создавшееся политическое положение и пути выхода из существующей ситуации".

Ситуация в Грузии обострилась во вторник после задержания сотрудниками правоохранительных органов председателя основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия.

В миреОппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора МелииОппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора МелииЧитать подробнее

Представители грузинских оппозиционных партий потребовали от властей освободить Мелия и назначить новые парламентские выборы.

В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что полиция в ходе ареста Мелия действовала в рамках закона, и заявили о невозможности обсуждения темы досрочных выборов.

В Евросоюзе, ОБСЕ, а также США призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.

По сообщениям грузинских СМИ, в эти минуты в офисе представительства Евросоюза в Тбилиси проходит встреча посла ЕС Карла Харцеля с рядом лидеров оппозиционных партий. СМИ не исключили, что на встрече может присутствовать и посол США Келли Дегнан.

Грузия Саломе Зурабишвили Никанор Мелия

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