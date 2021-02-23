Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

Митинг перед зданием правительства Грузии в Тбилиси в поддержку Никанора Мелия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сотни представителей оппозиции проводят акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием к властям немедленно освободить лидера партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелию.

Выступающие на акции лидеры оппозиции также потребовали освобождения всех политзаключенных и назначения новых парламентских выборов.

Пока акция проходит без эксцессов, сотрудники полиции наблюдают за происходящим, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе объявила на акции, что 26 февраля в Тбилиси состоится массовая манифестация оппозиционных сил.

Ранее во вторник в своем офисе в Тбилиси был задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия. МВД Грузии использовало спецсредства при его задержании. Из офиса партии изъяли компьютерные серверы.

Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе, комментируя задержание Мелии, заявила, что власти ведут страну к установлению диктатуры.