БДИПЧ ОБСЕ не нашло грубых нарушений на выборах в Грузии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Состоявшиеся 31 октября 2020 года парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и с соблюдением основных прав и свобод граждан. Об этом говорится в итоговом отчете Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), обнародованном в грузинских СМИ в субботу.

В отчете Бюро говорится и о недостатках, в частности, связанных с давлением на избирателей, "стиранием границ между правящей партией "Грузинская мечта" и государством".

"Несмотря на проблемы, связанные с COVID-19, технические аспекты выборов были проведены эффективно, хотя доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях оказало негативное влияние на общественное восприятие их беспристрастности и независимости", - сказано в отчете.

В документе отмечается, что общее финансирование предвыборной кампании, включая высокие лимиты расходов, поставило небольшие и новые партии в неравное положение.

Между тем пять оппозиционных партий, получивших в ходе выборов 51 депутатский мандат, отказываются войти в парламент, утверждая, что выборы были тотально сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Лидеры этих партий требуют назначения новых выборов.

Действия оппозиции привели к политическому кризису. Правящая партия, получившая 90 из 150 депутатских мандатов, не желает пересматривать результаты выборов.

Находившийся 1 марта с визитом в Грузии президент Европейского совета Шарль Мишель смог организовать встречу представителей властей и оппозиции для начала диалога по разрешению кризиса.