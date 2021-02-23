Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Сторонники грузинской оппозиции установили палатки у здания парламента

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в Тбилиси, где несколько сотен сторонников оппозиции проводят акцию протеста против задержания лидера партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, обострилась. Демонстранты переместились с площади перед зданием Госканцелярии к зданию парламента и установили на прилегающей территории палатки.

"Мы установим здесь палатки, и количество протестующих будет расти. Установка палаток - это символический акт. Для нас важно проявить твердость", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.

Полиция пока не реагирует на установку оппозиционерами палаток.

Однако в минувшие выходные дни за попытку установить палатки перед зданием парламента полиция задержала более 20 сторонников оппозиции.

Ранее во вторник в своем офисе в Тбилиси был задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия. МВД Грузии использовало спецсредства при его задержании. Из офиса партии изъяли компьютерные серверы.

Грузия Тбилиси Единое национальное движение Никанор Мелия

Новости по теме

Новости

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

На МКС отключили систему получения кислорода для поиска утечки воздуха

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо
Пандемия коронавируса

На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Саакашвили пообещал довести грузинскую оппозицию до победы

На антиправительственной акции в Ереване задержали более 50 человек

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении установить диктатуру

Протестующие против премьера Пашиняна собрались в центре Еревана

Индейский вождь потребовал от Jeep отказаться от наименования Cherokee

Индейский вождь потребовал от Jeep отказаться от наименования Cherokee
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');