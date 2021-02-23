Сторонники грузинской оппозиции установили палатки у здания парламента

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в Тбилиси, где несколько сотен сторонников оппозиции проводят акцию протеста против задержания лидера партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, обострилась. Демонстранты переместились с площади перед зданием Госканцелярии к зданию парламента и установили на прилегающей территории палатки.

"Мы установим здесь палатки, и количество протестующих будет расти. Установка палаток - это символический акт. Для нас важно проявить твердость", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.

Полиция пока не реагирует на установку оппозиционерами палаток.

Однако в минувшие выходные дни за попытку установить палатки перед зданием парламента полиция задержала более 20 сторонников оппозиции.

Ранее во вторник в своем офисе в Тбилиси был задержан председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия. МВД Грузии использовало спецсредства при его задержании. Из офиса партии изъяли компьютерные серверы.