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Житель Якутии оштрафован на 100 тыс. руб. за фотографию Гитлера в соцсети

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Житель Нюрбинского района Якутия оштрафован на 100 тысяч рублей по делу о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Подсудимый 4 мая 2020 года разместил на своей странице в соцсети изображение Адольфа Гитлера (...). Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм", - говорится в сообщении.

Верховный суд Якутии признал его виновным по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Мужчина раскаялся в содеянном, вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Якутия

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