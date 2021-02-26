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Одобрение европейским регулятором вакцины Johnson&Johnson ожидается 11 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к применению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson 11 марта, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

"Одобрение Европейского агентство лекарственных средств ожидается 11 марта... Оно откроет путь для рыночного разрешения четвертой вакцины от COVID-19, наряду с препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech ", - говорится в сообщении агентства.

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Поставки вакцины ожидаются в начале апреля. По условиям сделки страны ЕС могут закупить у Johnson & Johnson вакцину для 200 млн человек.

В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В прошлом году Брюссель подписал соглашения о предварительных закупках вакцин с компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac и Sanof.

Johnson & Johnson Европа

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