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В центре Киева офис генпрокурора забросали петардами и фаерами

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Акция в поддержку осужденного на семь лет лишения свободы активиста Сергея Стерненко проходит в Киеве здания офиса генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к офису генпрокурора пришли около 1,5 тыс. человек. Протестующие забрасывают козырек крыши здания фаерами и петардами.

Они призывают немедленно освободить Стерненко, которого считают политическим заключенным.

Вокруг много полицейских, но они пока не предпринимают никаких действий.

Стерненко 11 июня 2020 года был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Позже против Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении Щербича.

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