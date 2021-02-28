Астронавты NASA вернулись на МКС после семичасового выхода в космос

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер в воскресенье успешно завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после проведения монтажных работ на ее поверхности, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум официально начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (в 14:12 мск), когда их скафандры в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания. Через 7 часов 4 минуты они вернулись на станцию после успешного выполнения задания.

В ходе монтажных работ астронавты в рамках модернизации системы энергообеспечения станции смонтировали на опорном сегменте P6 ее фермы крепежные конструкции для последующей установки новых солнечных панелей.

В текущем году на станции планируется установить новые, более мощные солнечные панели, которые позволят генерировать больше электроэнергии.

Три пары солнечных панелей будут доставлены на МКС с помощью трех грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX, первый из которых должен прибыть на станцию в июне.

Как отмечает NASA, нынешние солнечные панели функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад. Планируется, что в текущем году новые панели будут установлены рядом с шестью старыми, повысив мощность энергосистемы станции со 160 киловатт до 215 киловатт.

В начале февраля на станции были завершены, начавшиеся еще в 2017 году, работы по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные, которые имеют значительно большую ёмкость.

Это был уже 235-й выход в открытый космос в истории станции.

5 марта NASA планирует осуществить еще один выход астронавтов в космический вакуум с борта МКС. В нем примут участие все та же Кейт Рубинс и японский астронавт Соити Ногути. Они продолжат выполнение задач по техническому обслуживанию станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.