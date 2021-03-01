Зеленский пообещал внедрить на Украине "суд в смартфоне"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении внедрять в стране IT-технологии в судебной системе.

"Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

Он пояснил, что это будет означать, что "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

Кроме того, он подчеркнул необходимость детального обсуждения формата суда присяжных в Украине. Он отметил, что в настоящее время уже готовы два законопроекта, "которые дадут старт его работе ".

Зеленский также отметил необходимость законодательного урегулирования работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) для решения проблемы доступа к правосудию.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами, ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - сказал Зеленский.

В свою очередь глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас заявил, что модернизация Высшего совета правосудия (ВСП) должна стать сердцевиной реформы судопроизводства на Украине. "Мы об этом говорили в дорожной карте группы "Большой семерки", которую мы опубликовали ранее в этом году. Эта реформа Высшего совета правосудия является чрезвычайно сложной, потому что она касается реальных людей, потому что коррупционеры будут бороться за эти должности, иногда при помощи каких-то олигархов", - сказал Маасикас, выступая на форуме.

По его словам, система судопроизводства, которая имеет свои дефекты, подрывает доверие к государству. "Доверие к судебной системе - это не просто внутреннее дело Украины. Не странно, что судебная система стала первой преградой для иностранных инвесторов, потому что могут быть разные налоговые системы, их можно изучить, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен, что, не дай бог, (если - ИФ) что-то пойдет не так, он добьется справедливости в суде. Сегодня Украина не дает уверенности в таком результате", - подчеркнул посол.