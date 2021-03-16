Сотрудников Белого дома освободили от ежедневных тестов на коронавирус

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники, работающие в Белом доме, больше не должны ежедневно сдавать тест на коронавирус COVID-19, сообщает Axios со ссылкой на внутреннее руководство.

Теперь сотрудникам достаточно сдавать тест на COVID-19 один раз в неделю. Это решение было принято, поскольку большинство сотрудников Белого дома, работающих непосредственно с главными чиновниками администрации Джо Байдена, уже вакцинированы.

В январе приходящая администрация Байдена разослала сотрудникам руководство, предусматривающее более строгие способы для защиты от распространения коронавируса в Белом доме, чем при Дональде Трампе. Так, сотрудники Белого дома должны были ежедневно сдавать анализы на COVID-19 и постоянно носить маски-респираторы N95.

В Белом доме заявили, что поддерживают "строгие протоколы, связанные с COVID-19, чтобы создать безопасное рабочее место для своих сотрудников", такие как обязательное ношение масок, социальное дистанцирование и "регулярное тестирование".