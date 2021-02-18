Facebook заблокировал новости австралийских СМИ

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Facebook ограничил распространение новостных публикаций в Австралии из-за закона, который власти планируют принять на следующей неделе. Он требует от IT-гигантов платить СМИ за новостной контент. Утром 18 февраля все публикации СМИ были удалены из соцсети Facebook, сообщается на сайте издания The Sydney Morning Herald.

Блокировка также коснулась публикаций организаций здравоохранения, социальных служб, профсоюзов, благотворительных организаций, передает издание.

Уильям Истон, управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии, написал в блоге компании, что новый "закон неверно толкует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом". По его мнению, это заставляет руководство запретить новостной контент на базе сервиса Facebook в Австралии. Отвечая на заявление Facebook в четверг утром, министр связи Пол Флетчер заявил, что правительство не откажется от принятия кодекса.

12 февраля в федеральный парламент Австралии приступил к рассмотрению медиакодекса, обнародованного летом 2020 года, как сообщалось "Би-би-си". Его рекомендовали принять без изменений. Он предусматривает, что IT-гиганты должны вести переговоры о выплатах за контент с австралийскими издателями новостей. Если стороны не договорятся о сумме выплат, то ее определит государственный арбитр. В противном случае к компаниям будут применены штрафы в размере до 10% от выручки.