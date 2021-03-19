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Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Малайзией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - МИД КНДР объявило о разрыве дипломатических отношений с Малайзией из-за экстрадиции гражданина Северной Кореи в США. Заявление северокорейского министерства приводит государственное информагентство ЦТАК.

ФБР обвинило бизнесмена из Северной Кореи, проживавшего в Малайзии, в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. Высший суд Малайзии разрешил экстрадировать его в США, отклонив апелляцию на запрос об экстрадиции. Пхеньян заявляет, что бизнесмен занимался "законной внешнеторговой деятельностью".

"Этот поразительный для всего мира инцидент является откровенным продуктом антикорейского заговора, созданного из враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского раболепия со стороны малайзийских властей", - говорится в официальном заявлении ЦТАК.

На этом фоне Пхеньян принял решение разорвать дипломатические отношения с Малайзией, "которая совершила враждебный акт против КНДР в угоду давлению США". В Северной Корее предупредили, что малазийские власти будут нести полную ответственность за любые последствия, которые возникнут между двумя странами.

Пхеньян также заявил, что США "заплатят должную цену" как "закулисный манипулятор и главный виновник этого инцидента".

КНДР Малайзия США

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