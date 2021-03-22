Белорусская милиция назвала фейком информацию о тысяче уволившихся сотрудников

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Информация о тысяче уволившихся сотрудников белорусских органов внутренних дел является фейком, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Той тысячи милиционеров, которые (якобы - ИФ) уволились из органов внутренних дел и та информация, которая так распространялась в интернете - это чистейший фейк. Конечно, она не соответствует действительности", - подчеркнула Чемоданова.

По словам пресс-секретаря, в сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек.

Информацию о том, что в Белоруссии за время президентских выборов и после них из органов внутренних дел уволились более тысячи сотрудников, распространила белорусская оппозиция.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.