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В Турции начали вакцинацию сотрудников туристической отрасли

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В соответствии с программой "Безопасный туризм" Турция запустила вакцинацию для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года, сообщило агентство по развитию туризма Турции (TGA).

Прививать будут сотрудников авиакомпаний, аэропортов, отелей и других объектов размещения, предприятий общепита, туристических агентств, а также профессиональных гидов.

В первую очередь вакцину получат сотрудники компаний, получивших сертификаты безопасного туризма - Safe Tourism Certificate. Эта программа, запущенная в прошлый туристический сезон, ввела правила безопасности в условиях пандемии для отелей, общепита и транспорта.

Правила стали обязательными для всех отелей, в которых больше 30 номеров. Соответствующий сертификат уже получили больше 8000 объектов.

Вакцинация населения в Турции началась 14 января. Глава Минздрава Фахреттин Коджа заявил 9 апреля газете Hürriyet, что к концу июня или раньше в стране прививку от коронавируса должны получить все граждане старше 40 лет, а к июлю - и все граждане старше 20.

По официальным данным, 10,8 млн человек получили первую дозу вакцины, 7,7 млн человек - уже обе дозы. Население Турции - примерно 83 млн человек.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Турция коронавирус Минздрав Фахреттин Коджа

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