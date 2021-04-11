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В Индии за сутки выявили более 150 тыс. случаев COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки свыше 152,8 тыс. случаев коронавируса COVID-19, и по этому показателю Индия в данный момент опережает другие страны мира, сообщает в воскресенье The Guardian.

Издание отмечает, что суточный прирост случаев COVID-19 в Индии за эту неделю обновлял рекорд шесть раз. Теперь на эту страну приходится каждый шестой из всех выявляемых за день в мире случаев коронавируса.

Также Минздрав Индии зафиксировал 839 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом: это самый высокий такой показатель на протяжении более чем пяти месяцев.

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По данным The Guardian, на фоне складывающейся эпидемиологической ситуации власти ряда индийских штатов рассматривают возможность ужесточить ограничительные меры. Между тем, в воскресенье премьер страны Нарендра Моди дал старт четырехдневному "фестивалю вакцинации" с целью побудить больше жителей Индии привиться от COVID-19.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым их поставщиком для международной программы распределения вакцин COVAX.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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