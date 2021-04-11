В Индии за сутки выявили более 150 тыс. случаев COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки свыше 152,8 тыс. случаев коронавируса COVID-19, и по этому показателю Индия в данный момент опережает другие страны мира, сообщает в воскресенье The Guardian.

Издание отмечает, что суточный прирост случаев COVID-19 в Индии за эту неделю обновлял рекорд шесть раз. Теперь на эту страну приходится каждый шестой из всех выявляемых за день в мире случаев коронавируса.

Также Минздрав Индии зафиксировал 839 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом: это самый высокий такой показатель на протяжении более чем пяти месяцев.

По данным The Guardian, на фоне складывающейся эпидемиологической ситуации власти ряда индийских штатов рассматривают возможность ужесточить ограничительные меры. Между тем, в воскресенье премьер страны Нарендра Моди дал старт четырехдневному "фестивалю вакцинации" с целью побудить больше жителей Индии привиться от COVID-19.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым их поставщиком для международной программы распределения вакцин COVAX.