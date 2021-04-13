Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Япония сбросит воды с "Фукусимы-1" в океан, Салииван останется послом США в РФ, Ozon купит "Оней Банк" у Совкомбанка

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан. Воду, использовавшуюся для охлаждения расплавленного ядерного топлива, предварительно очистят от от радиоактивных веществ до соответствия международным стандартам безопасности. Начать сброс воды планируется примерно через два года.

- Администрация Джо Байдена решила оставить Джона Салливана послом США в РФ. По словам источника CNN, американские власти посчитали его "надежным сотрудником" в ситуации усиления давления на Москву.

- Ozon договорился с Совкомбанком о покупке "Оней Банка". Сделка обеспечит Ozon необходимыми лицензиями для развития финтех-направления. Соглашение должен будет одобрить Центробанк. Ожидается, что стоимость сделки не превысит $10 млн.

- Обгоревшее тело нашли на месте пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге. Предположительно, это погибший пожарный. Всего, по данным Минздрава РФ, за медицинской помощью обратились пять человек, четверо из которых госпитализировали. МЧС сообщил о трех пострадавших пожарных.

- Делегация из РФ проверит в Турции меры по борьбе с распространением коронавируса. По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа, российские делегаты посетят популярные у туристов регионы. Министр выразил надежду, что инспекция изменит решение властей РФ касательно приостановки полетов в Турцию.

- ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Шестой матч серии прошел в Петербурге и завершился со счетом 2:0 в пользу московского клуба. В финале ЦСКА сыграет с победителем пары "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск).