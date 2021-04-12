Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Пострадали еще пять человек

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сильно обгоревшее тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в петербургском бизнес-центре "Невская мануфактура", сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Андрей Литовка.

В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что один человек погиб и пятеро обратились за медпомощью после пожара в бизнес-центре. Четырех человек госпитализировали, состояние двух из них оценивается как тяжелое, два человека получили легкие поражения. Пострадавших разместили в городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе и Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС. На месте пожара работают 12 бригад скорой помощи.

В свою очередь в пресс-службе городского МЧС уточнили, что при тушении пожара пострадали три сотрудника ведомства: двое получили тяжелые травмы, один - легкие. Проводится процедура опознания найденного на месте пожара тела.

Ранее сообщалось, что при ликвидации возгорания пострадали двое пожарных, судьба еще одного была неизвестной. Источник "Интерфакса" сообщал, что пожарный погиб. Вероятно, именно его тело и было найдено на месте пожара.

В пресс-службе управления МЧС добавляют, что в городском гарнизоне пожарной охраны объявлен сбор свободного от службы личного состава для включения резервной техники и поддержания готовности сил.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" с полудня горит на Октябрьской набережной Петербурга на площади 10 тыс. квадратных метров. Позже огонь перекинулся на крышу расположенного по соседству хостела "Мэрибэль". Постояльцев эвакуировали и развернули для них пункты временного размещения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.