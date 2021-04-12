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Лавров предостерег Киев от "безрассудных действий"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров считает, что в попытках восстановить рейтинг руководство Украины может "сорваться на безрассудные действия", а это "может плохо кончиться". Он заявил это на пресс-конференции в Каире.

"Мне кажется, уроки должны были быть извлечены из 2014 года. К сожалению, это пока не так, пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, как мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские настроение украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета безопасности", - сказал министр.

По его словам, российская сторона советует всем ответственным странам, с которыми общается, в том числе Турции, воздерживаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей.

Обстановка в Донбассе обострилась в марте.

Украина Турция Донбасс МИД Сергей Лавров

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