Welt узнал о решении Меркель привиться препаратом AstraZeneca

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель уже 16 апреля сделает первую прививку от коронавируса вакциной производства AstraZeneca, пишет Welt со ссылкой на источники.

Меркель по возрасту попадает в группу, которым в ФРГ разрешена вакцинация этим препаратом. Несколько дней назад пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт заявил, что Меркель намерена привиться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что канцлер записалась на прививку на 11 апреля, но затем запись отменила.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привился вакциной AstraZeneca 1 апреля.

Минздрав ФРГ ограничил применение препарата AstraZeneca только группой 60+, поскольку после вакцинации этим препаратом начали выявлять случаи тромбоза. В некоторых других странах применение препарата ограничено или приостановлено, Дания первой в мире полностью от него отказалась.