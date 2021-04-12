Попова отметила ухудшение по COVID в 70% стран, с которыми у РФ есть авиасообщение

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в 21 - дестабилизация ситуации по коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в понедельник.

"Если говорить о тех странах, с которыми у нас открыто сообщение, то из 30 таких стран в 21 за прошедшие две недели мы видим дестабилизацию ситуации определенную", - сказала Попова.

"Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Если в РФ 45 случаев (коронавируса) на 100 тыс. населения, то в Турции этот показатель составил 455 на 100 тыс. за 14-ю неделю текущего года", - сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, в целом по состоянию на первую декаду апреля текущего года рост заболеваемости наблюдается во многих странах ЕС. "А также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", - добавила Попова.