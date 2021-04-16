Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Посол Салливан сообщил о дальнейших действиях после вызова в Кремль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Послу США Джону Салливану помощник президента России Юрий Ушаков изложил меры, принятые Россией в ответ на последние санкции США, рассказал дипломат "Интерфаксу".

"Мы ожидаем деталей", - заявил Салливан и добавил, что до получения дополнительной информации других комментариев дать не может.

Посла приглашали в Кремль на беседу с Ушаковым 14 апреля, чтобы предупредить о реакции Москвы на готовящиеся санкции. В день введения санкций 15 апреля его вызывали в МИД на "тяжелый разговор".

16 апреля его снова пригласили к Ушакову, и тот изложил ему ответные меры Москвы, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пресс-конференции в Москве глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ушаков рекомендовал послу США Салливану поехать в Вашингтон для проведения "подробных серьезных" консультаций.

"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в комментарии МИД, опубликованном после пресс-конференции Лаврова.

Российского посла Анатолия Антонова в середине марта отозвали в Москву для консультаций после высказывания президента Джо Байдена о Путине. Госдеп не выражал намерения отозвать Салливана.

США Джон Салливан МИД Сергей Лавров Кремль Анатолий Антонов Юрий Ушаков Джо Байден

Новости по теме

Новости

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Высокопоставленные чиновники США объявлены в России невъездными

Москва изучает аспекты предложения Байдена о саммите

В Кремле послу Салливану посоветовали поехать в Вашингтон

Меркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границы с Украиной

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Меркель получила первую прививку AstraZeneca от COVID-19

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Песков сообщил о новом вызове посла США в Кремль

Мишустин анонсировал восстановление объемов ж/д и авиасообщения с Белоруссией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');