Посол Салливан сообщил о дальнейших действиях после вызова в Кремль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Послу США Джону Салливану помощник президента России Юрий Ушаков изложил меры, принятые Россией в ответ на последние санкции США, рассказал дипломат "Интерфаксу".

"Мы ожидаем деталей", - заявил Салливан и добавил, что до получения дополнительной информации других комментариев дать не может.

Посла приглашали в Кремль на беседу с Ушаковым 14 апреля, чтобы предупредить о реакции Москвы на готовящиеся санкции. В день введения санкций 15 апреля его вызывали в МИД на "тяжелый разговор".

16 апреля его снова пригласили к Ушакову, и тот изложил ему ответные меры Москвы, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пресс-конференции в Москве глава МИД Сергей Лавров заявил, что Ушаков рекомендовал послу США Салливану поехать в Вашингтон для проведения "подробных серьезных" консультаций.

"Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", - говорится в комментарии МИД, опубликованном после пресс-конференции Лаврова.

Российского посла Анатолия Антонова в середине марта отозвали в Москву для консультаций после высказывания президента Джо Байдена о Путине. Госдеп не выражал намерения отозвать Салливана.