Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю, Рауль Кастро уходит с поста главы Компартии Кубы, на "Невской мануфактуре" закончили тушить пожар

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля с Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и Кэтлин Рубинс успешно приземлился в Казахстане. В ночь на субботу корабль расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели включили на торможение и корабль начал сходить с орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

- В Петербурге закончили тушить пожар на "Невской мануфактуре", которая загорелась еще в понедельник. По состоянию на 23:00 пятницы огонь был полностью потушен, но пожарные продолжали мониторинг каждые два часа.

- Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Коммунистической партии Кубы. Он заявил, что решил оставить управление партией молодому поколению. Таким образом, впервые за 60 лет представители династии Кастро не будут руководить Компартией Кубы.

- Представитель Госдепартамента США назвал ответные санкции России эскалацией. Он заявил, что принятые Вашингтоном меры были "пропорциональными и уместными" в свете "вредоносных действий" Москвы. В Госдепе отметили, что власти США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но оставляют за собой право отвечать на вводимые Москвой санкции.