Рауль Кастро объявил об уходе с поста руководителя Компартии Кубы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Кубинский политический и государственный деятель Рауль Кастро сообщил, что уходит с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, сообщают латиноамериканские СМИ.

Кастро в ходе выступления на съезде Компартии Кубы заявил, что оставит управление партией более молодому поколению. В сообщениях отмечается, что Кастро, видимо, окончательно сложит с себя полномочия руководителя Компартии Кубы уже на этих выходных.

Таким образом, впервые за 60 лет представители династии Кастро не будут занимать руководящие посты в партии.

Старший брат Рауля Кастро, кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своего соратнику и брату Раулю. 25 ноября 2016 года Фидель Кастро умер.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016 году, переизбран на второй срок.

Восьмой съезд партии продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Кастро, перейдет его преемнику. Ожидается, что им станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель.

Кастро, вероятно, даже после ухода со своего поста, сохранит немалое влияние на кубинскую политическую элиту.

Рауль Кастро в 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.